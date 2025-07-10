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Власть

Глава ГКНБ назвал, кто из депутатов ЖК вмешивается в кадровые вопросы на юге

На совещании с руководителями по городу Ошу и одноименной области глава ГКНБ Камчыбек Ташиев назвал, кто из депутатов Жогорку Кенеша вмешивается в кадровые вопросы на юге.

По его словам, в Ноокатском районе нардеп Надира Нарматова на постоянной основе предлагает свои кадры.

«Директор Ноокатского районного отдела образования Назипакан Тажибаева является ее подругой. Не допускайте ее в кадровые вопросы. В том же районе депутат Бакытбек Марипов указывает, кого назначать на должность директора РЭС. Никого не допускайте. По Чон-Алайскому району: народный избранник Улан Примов оказал влияние на акима Шамырканова, в результате чего на должность главы Кашка-Суйского айыл окмоту назначен Болотбек Нышанбаев», — рассказал Камчыбек Ташиев.

Далее он продолжил: по Кара-Суйскому району в кадровые вопросы вмешивается нардеп Данияр Толонов. Он, по данным главы спецслужбы, на протяжении долгого времени предпринимает попытки назначить на должность земельного специалиста мэрии города Кара-Суу.

По Узгенскому району Улугбек Ормонов назначил главой сельской управы Баш-Добо Курманбека Саипбаева.

По Алайскому району Улан Примов и Таалайбек Сарышбашов регулярно вмешиваются в кадровые и организационные вопросы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335783/
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