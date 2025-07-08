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Власть

После замечания Ташиева главе Минтранса мэр Оша тоже переоделся в камуфляж

После замечания главы ГКНБ Камчыбека Ташиева главе Минтранса Абсаттару Сыргабаеву мэр Оша Женишбек Токторбаев тоже переоделся в камуфляжную форму.

Напомним, неделю назад Камчыбек Ташиев приказал министру транспорта ходить до ноября в камуфляжной одежде.

«До окончания ноября не будешь носить классический костюм. Слышал? Надевай камуфляж и работай до вечера. Я заметил, он и в Нарыне, и в Токмаке был в деловом костюме. Работать надо», — говорил он Абсаттару Сыргабаеву.

После этого дорожный чиновник стал появляться на публике в спецодежде.

пресс-службы Минтранса
Фото пресс-службы Минтранса. Абсаттар Сыргабаев во время рабочей поездки в Иссык-Кульскую область

Сегодня председатель спецслужб прибыл с рабочей поездкой в южную столицу, и мэр Женишбек Токторбаев встретил его в камуфляжном костюме.

скриншот из видео мэрии Оша
Фото скриншот из видео мэрии Оша
Отметим, глава Оша известен своими рейдами. Во время пеших инспекций он обычно носит спортивную и повседневную одежду. Недавно градоначальник для проверки Увамского канала отправился в рыбацкой шляпе и вызвал обсуждение среди пользователей соцсетей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335570/
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