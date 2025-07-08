После замечания Ташиева главе Минтранса мэр Оша тоже переоделся в камуфляж

После замечания главы ГКНБ Камчыбека Ташиева главе Минтранса Абсаттару Сыргабаеву мэр Оша Женишбек Токторбаев тоже переоделся в камуфляжную форму.

Напомним, неделю назад Камчыбек Ташиев приказал министру транспорта ходить до ноября в камуфляжной одежде.

«До окончания ноября не будешь носить классический костюм. Слышал? Надевай камуфляж и работай до вечера. Я заметил, он и в Нарыне, и в Токмаке был в деловом костюме. Работать надо», — говорил он Абсаттару Сыргабаеву.

После этого дорожный чиновник стал появляться на публике в спецодежде.

Фото пресс-службы Минтранса. Абсаттар Сыргабаев во время рабочей поездки в Иссык-Кульскую область