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Власть

Закат Америки и провальное президентство Трампа. Новый лидер — Китай

Фото из соцсетей. Дональд Трамп, 45-й и 47-й президент США

Аналитический проект Re: Russia опубликовал текст под заголовком «Репутационный нокдаун: президентство Трампа ведет к повсеместному обвалу доверия к США и укреплению Китая в качестве нового лидера, показывают опросы».

Мы изучили публикацию и предлагаем сокращенный вариант. Полную версию читайте здесь.

Первые месяцы пребывания Дональда Трампа в Белом доме стали резким поворотом к «закату Америки» в восприятии разных стран.

Доля испытывающих доверие к США и считающих, что Америка в ближайшие десять лет сыграет позитивную роль для мира, быстро сокращается. Падает доверие к американской демократии, способности Америки решать международные вопросы и американской экономике.

Быстрее всего Соединенные Штаты теряют доверие среди своих традиционных союзников и наиболее развитых государств мира, как в Европе, так и в Азии. Падает доверие к США и в Латинской Америке.

При оценке способности Штатов быть мировым лидером и международным арбитром ключевую роль играет именно восприятие личности Дональда Трампа.

Две трети опрошенных Pew Research Center в 24 странах (более 28 тысяч человек) считают его некомпетентным, высокомерным и нечестным, и только треть придерживается противоположного мнения.

Оценка перспектив американской экономики в меньшей степени связана с личностью Трампа и выглядит несколько парадоксально. Из восьми государств, где большинство уверено, что США сохраняют лидерство в экономической гонке, пять — азиатские страны. В то время как в развитых европейских государствах большинство опрошенных полагают, что лидерство уже принадлежит Китаю.

Как и следовало ожидать, КНР является главным бенефициаром разрушительной для имиджа Соединенных Штатов политики Трампа. Несколько опросов демонстрируют быстрый рост доверия к нему на фоне обвального падения доверия к Америке.

Веру в его позитивное влияние на ход дел в мире в апреле разделяла почти половина (49 процентов) опрошенных против 39 процентов в октябре 2024 года и 34 процентов в октябре 2022-го. Таким образом, Китай обошел по этому показателю США, от которых еще в 2023 году отставал на 25 процентных пунктов.

В первое президентство Дональда Трампа вера в Америку также упала с уровня 68 процентов в 2015-м до 48 процентов в 2018 году. Однако она уменьшалась с более высокого уровня, и это снижение не сопровождалось столь быстрым ростом доверия к КНР.

Обгоняет Штаты на 5 процентных пунктов Китай и в еще одном глобальном онлайн-опросе — Индексе восприятия демократии, где разница положительных и отрицательных оценок США к апрелю 2025-го спикировала на 22 процентных пункта до значения 5 пунктов. КНР, напротив, достигла значения +5 пунктов в 2024 году (после нулевого баланса в 2023-м) и +14 в последнем опросе.

Китай получил преимущественно положительные оценки во всех регионах, кроме Европы. Впрочем, и среди европейских стран Соединенные Штаты уже обгоняют КНР в рейтинге негативного отношения. Так, в Германии рейтинг США (разница положительных и отрицательных оценок) составил 44, в то время как Китая — 41; в Канаде эти цифры составляют, соответственно, 47 и 35, в Испании — 42 и 13. Всего же показатель КНР выше американского в 19 европейских государствах.

Популизм, ценностная девальвация, аррогантность и непоследовательность, характерные для личности и политики Дональда Трампа, лишают Штаты старых союзников, но также уменьшают их вес в глазах прочих стран, в том числе глобального Юга.

Хваставшийся способностью эффективно решить проблемы, с которыми не могла справиться администрация Джо Байдена, Трамп в итоге наносит Америке сокрушительный репутационный удар. И на данный момент неизвестно, сумеет ли она от него когда-либо оправиться.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334598/
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