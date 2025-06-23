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Власть

По 60 детей в классе. Нардеп о проблемах зачисления в школу и нехватке мест

Депутат Жогорку Кенеша Айгуль Айдарова не смогла зачислить ребенка в школу с первой попытки. Об этом она заявила на заседании парламентского комитета по социальной политике.

По словам нардепа, она попыталась встать в очередь через электронный портал 1 июня в 9.00, но прием заявок был уже закрыт из-за отсутствия свободных мест.

«Онлайн-очередь стала проблемной для всех. Мы будем ее упрощать? Июнь заканчивается, осталось только два месяца до начала учебного года. Я тоже не смогла устроить ребенка во второй класс», — сказала Айгуль Айдарова.

Замминистра просвещения Надира Джусупбекова ответила, что ни один ученик не останется на улице и будет зачислен в школу.

«До сентября каждый ребенок будет зачислен. Каждый год мы заказываем Минстрою новые школы. Нужно время. Система образования не позволит, чтобы дети остались незарегистрированными», — подчеркнула она.

Чиновница добавила, что до 1 июня проводилось зачисление в школу по прописке. Сейчас идет второй этап приема в общеобразовательные учреждения. Он продолжится до конца августа.

Однако такой ответ не удовлетворил депутата. 

«Но у нас в школах нет уже свободных мест. Будем учиться по 60 детей в каждом классе. Родители, вы только подумайте, как в таких условиях ваш сын может стать поэтом или другой выдающейся личностью?! В таких условиях дети научатся только сидеть в телефонах, драться и убивать друг друга, потому что у учителя не хватит времени на 60 детей», — возмутилась Айгуль Айдарова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333759/
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