Кабмин упростил процедуру получения и замены водительских прав. Теперь для водителей отпала необходимость в дополнительных «личных карточках», которые раньше требовали вместе с правами. Все основные документы — паспорт или ID-карта, заявление, медицинская справка и подтверждение об обучении — остаются обязательными, но бюрократия уменьшилась.

Одно из главных нововведений — возможность получить водительское удостоверение в цифровом формате через мобильное приложение «Тундук». Это удобно и экономит время, особенно для тех, кто часто пользуется смартфоном.

Также упростили оформление документов для кыргызстанцев, которые находятся за границей. Медицинские справки, выданные в других странах, теперь принимают без лишних сложностей и дополнительных проверок, если они соответствуют международным стандартам.

Изменения вступят в силу 27 июня.