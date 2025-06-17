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Власть

Кабмин упростил получение водительских прав и сдачу экзаменов — что изменилось

Кабмин упростил процедуру получения и замены водительских прав. Теперь для водителей отпала необходимость в дополнительных «личных карточках», которые раньше требовали вместе с правами. Все основные документы — паспорт или ID-карта, заявление, медицинская справка и подтверждение об обучении — остаются обязательными, но бюрократия уменьшилась.

Одно из главных нововведений — возможность получить водительское удостоверение в цифровом формате через мобильное приложение «Тундук». Это удобно и экономит время, особенно для тех, кто часто пользуется смартфоном.

Также упростили оформление документов для кыргызстанцев, которые находятся за границей. Медицинские справки, выданные в других странах, теперь принимают без лишних сложностей и дополнительных проверок, если они соответствуют международным стандартам.

Изменения вступят в силу 27 июня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332947/
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