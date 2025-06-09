Кабмин Кыргызстана обновил правила управления государственным имуществом

Кабинет министров утвердил изменения и дополнения в ряд постановлений, регулирующих вопросы управления и распоряжения государственным имуществом. Новые нормы закреплены в постановлении кабмина, которое направлено на оптимизацию процедур сдачи в аренду, отчуждения и проведения аукционов с объектами, принадлежащими государству.

Ключевые новшества касаются порядка передачи в аренду недвижимости площадью свыше 1 тысячи квадратных метров, а также расширения круга лиц и организаций, которым разрешено арендовать государственные объекты — теперь это могут быть и иностранные граждане, и юридические лица. Срок аренды ограничен тремя годами с возможностью продления.

Кроме того, постановление устанавливает прозрачные механизмы отчуждения имущества, перешедшего в собственность государства на основании гражданского, административного или уголовного законодательства. Особое внимание уделено проведению аукционов — определены четкие правила назначения стартовой цены, размеры шагов повышения стоимости и порядок уведомления участников.

Если аукцион не состоится, предусмотрена процедура повторных торгов с понижением стартовой цены, что позволит избежать простаивания имущества и повысить эффективность продаж.

Также обновлен порядок рассрочки платежей при покупке объектов с согласованием с уполномоченными органами национальной безопасности.

Постановление вступит в силу 16 июня 2025 года.