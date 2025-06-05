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Власть

Несколько муниципальных предприятий города Ош перейдут на самообеспечение

С 2026 года несколько муниципальных предприятий Оша перестанут получать финансирование из местного бюджета. Об этом на открытии автобусного гаража заявил мэр южной столицы Женишбек Токторбаев.

По его словам, МП «Ош-Тазалык», «Ошгорводоканал» и Ошское городское автотранспортное предприятие должны перейти на самообеспечение.

«Не нужно постоянно протягивать руки и просить субсидии. Автобаза сама себя должна обеспечивать. Сейчас она каждый год получает финансирование в 90 миллионов сомов. В этом году дам, но со следующего года не буду. Недавно разговаривал с руководителем «Тазалыка». Он сказал, что через три месяца начнет получать прибыль. Начальник «Ошгорводоканала» также пообещал за это время начать получать доход. Это все прибыльные предприятия, но их превратили в убыточные и выделяли по 70, 90,  100 миллионов сомов ежегодно. Так не должно быть», — сказал Женишбек Токторбаев.

Он отметил, что сэкономленные деньги должны остаться в казне и быть направлены на строительство и ремонт дорог, детских садов, школ.

Рассказывая о новом автобусном гараже Женишбек Токторбаев отметил, территория, на которой расположена база с 1,5 гектарами земли и зданием, была приватизирована и перешла в руки частных лиц. Но имущество полностью вернули государству при содействии главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

В новом месте убрали строительный и другой мусор, в здании провели ремонт, установили новые ворота.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331704/
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