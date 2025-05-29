Международный форум в Астане. Кто в нем принял участие

В столице Казахстана прошел международный форум (Astana international forum). Об этом сообщает пресс-служба кабмина Кыргызстана.

По ее данным, в пленарной сессии принял участие первый зампред кабмина Данияр Амангельдиев.

«Форум, проходящий под девизом «Соединяя умы — формируя будущее», объединил мировых лидеров, ведущих экспертов и представителей бизнес-сообщества из более чем 70 стран», — говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Руанды Поль Кагаме, Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй, генсек Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корманн, президент и председатель Глобального института зеленого роста (GGGI) Фрэнк Райсберман, а также 8-й Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, его спецпредставитель и глава Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) Роза Отунбаева.