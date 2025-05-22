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Власть

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова привлекать трудовых мигрантов

В Беларусь нужно привлекать мигрантов из других стран для решения проблемы с дефицитом трудовых ресурсов. Об этом сегодня заявил президент страны Александр Лукашенко, принимая кадровые решения.

В беседе с новыми руководителями местной вертикали власти он затронул проблему нехватки трудовых ресурсов.

«Как и во всем мире, кроме, может быть, некоторых стран Азии и Африки, у нас дефицит трудовых ресурсов. Слава богу, еще не катастрофический. Но мы не должны до катастрофы доводить. Поэтому принято решение о привлечении трудовых ресурсов, прежде всего из бывших республик Советского Союза», — сказал Александр Лукашенко.

При этом он отметил, что представители страны не выезжают за границу, чтобы кого-либо агитировать или настойчиво приглашать на работу в Беларусь, потому что «есть люди, которые сами хотят сюда приехать».

Президент также напомнил, что подписал указ, касающийся ответственности нанимателей за иностранных работников. Нанимателю придется посещать мигрантов на дому и следить за условиями их проживания. Если будут выявлены какие-либо нарушения, он будет обязан сообщить о них в компетентные органы и при необходимости принять меры по их устранению.

Также работодатель должен будет обязательно организовывать для своих иностранных работников тестирование на знание русского или белорусского языка.

Согласно указу, заключать трудовой договор с такими сотрудниками нужно будет в 30-дневный срок с даты въезда в Беларусь. При этом будет запрещено временно переводить их к другому нанимателю, чтобы избежать использования труда без соблюдения этой процедуры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330057/
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