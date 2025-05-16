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Власть

В Кыргызстане внедрили электронный аукцион по продаже арестованного имущества

В Кыргызстане внедрена электронная система аукционов по продаже арестованного и взысканного имущества. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

При участии председателя ВС КР Медербека Сатыева состоялась презентация новой системы, внедренной учреждением информационных технологий (УИТ) «Адилет сот» при Судебном департаменте.

Ранее во исполнение указа президента, а также государственной целевой программы «Развитие судебной системы на 2023-2026 годы» разработана и внедрена система «Онлайн-торги арестованного и взысканного имущества», размещенная на официальном ресурсе: portal.sot.kg.

В рамках реализации указа начато практическое применение цифровой платформы, обеспечивающей проведение аукционных торгов в полностью автоматизированном формате.

Приказом Судебного департамента утвержден порядок поэтапного внедрения системы «Электронная торговая площадка» на всей территории страны. Сегодня официально дали старт первому этапу реализации этой системы.

Электронная торговая площадка — это механизм, ориентированный на прозрачную, оперативную и справедливую реализацию арестованного и взысканного имущества в интересах граждан и государства. Переход на цифровую модель торгов позволяет исключить бумажный документооборот и минимизировать человеческий фактор, что способствует снижению коррупционных рисков и ускорению процедур.

Система обеспечивает пользователям самостоятельную регистрацию, свободный доступ ко всей необходимой информации по выставленным лотам, включая описание, правовой статус, стартовую цену, историю торгов, и возможность подавать заявки в режиме реального времени. Все этапы торгов фиксируются системой автоматически, а победитель определяется на основании установленных, равных для всех условий.

На предварительном этапе пилотное внедрение платформы проведено в районных подразделениях Службы судебных исполнителей Бишкека, где успешно протестированы ключевые модули системы и отработаны технические и процедурные аспекты ее применения.

Объявления об аукционах публикуются не позднее чем за 20 дней до начала торгов на официальных платформах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329340/
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