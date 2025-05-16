В Кыргызстане утвердили концепцию демографической политики до 2040 года

Кабинет министров Кыргызстана утвердил концепцию демографической политики до 2040 года. Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Как отмечается, документ разработан в целях сохранения нации и увеличения ее численности, регулирования демографических процессов, обеспечения суверенитета.

Адылбек Касымалиев поручил Министерству труда социального обеспечения и миграции, Министерству экономики и коммерции, Министерству здравоохранения, Министерству науки, высшего образования и инноваций, Министерству просвещения совместно создать межведомственную рабочую группу с привлечением экспертов в области демографической политики и в шестимесячный срок разработать план мероприятий по реализации первого этапа (2026-2030 годы) концепции.

Постановление вступит в силу через семь дней после официальной публикации.

Напомним, о разработке концепции демографической политики до 2040 года говорилось еще в 2021-м. Тогда члены рабочей группы обсудили демографическую ситуацию и прогнозы по росту населения, также разработали рекомендации по ряду приоритетных направлений демографической политики в стране.