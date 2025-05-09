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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному безоговорочному прекращению огня

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному безоговорочному прекращению огня и заявил, что введет санкции, если оно не будет соблюдаться. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social сразу после телефонного разговора с Владимиром Зеленским 8 мая.

из архива
Фото из архива

«США требуют, в идеале, 30-дневного безоговорочного прекращения огня... Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции. Тысячи молодых солдат гибнут еженедельно, и все должны хотеть, чтобы это прекратилось. Я хочу этого, и США этого тоже хотят», — отметил глава Белого дома в посте.

«Я вместе с европейцами буду стремиться к установлению мира между Россией и Украиной, и это будет прочный мир! Это прекращение огня должно в итоге привести к заключению мирного соглашения. Все это можно сделать очень быстро, и я буду готов в любой момент, если потребуются мои услуги», — добавил Дональд Трамп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328492/
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