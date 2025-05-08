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Власть

На 35 процентов повысят зарплату офицеров силовых структур — Садыр Жапаров

С 1 июля этого года заработная плата офицеров силовых структур увеличится на 35 процентов. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил, поздравляя кыргызстанцев с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне на центральной площади Ала-Тоо.

По его словам, с 1 ноября будет также повышена зарплата военнослужащим контрактной службы на аналогичную величину.

Глава государства отметил, что бюджет наших Вооруженных сил и других военных формирований увеличен более чем на 400 процентов по сравнению с периодом с 2020 по 2024 год. Военнослужащие оснащаются современным вооружением, развивается инфраструктура военных городков и гарнизонов, обеспечивается достойный уровень материально-технического снабжения.

Садыр Жапаров подчеркнул, что с начала года увеличены заработная плата военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, а также размеры денежной компенсации за аренду временного жилья, чтобы семьи военнослужащих чувствовали себя уверенно и достойно в обществе.

«Эти меры не просто форма поддержки. Это признание вашего самоотверженного труда, бессонных ночей, проведенных «на границе с врагом, в защите народа». Мы укрепляем нашу обороноспособность.

У Кыргызстана определены все границы с соседними государствами, каждый метр территории зафиксирован, началась установка ограждений. Мы доказали мировому сообществу, что даже самые острые и сложные вопросы можно решать мирным путем», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328428/
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