Кыргызстан и Исламский банк развития обсудили строительство Камбаратинской ГЭС-1

Глава кабмина Адылбек Касымалиев встретился с президентом Исламского банка развития (ИБР) доктором Мухаммедом бин Сулейман Аль-Джассером. Переговоры состоялись на Весенних совещаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Ключевой темой встречи стало расширение партнерства между Кыргызстаном и ИБР в приоритетных областях развития — энергетике и обеспечении населения чистой водой.

Особое внимание уделено проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1. Проект является ключевым элементом для достижения энергетической независимости КР и стабилизации водноэнергетического баланса в Центральной Азии.

Адылбек Касымалиев проинформировал президента ИБР о ходе подготовки к реализации проекта, включая завершение разработки технико-экономического обоснования и работу над межправительственным соглашением с Казахстаном и Узбекистаном.

Доктор Мухаммед бин Сулейман Аль-Джассер подтвердил готовность ИБР к дальнейшему углублению сотрудничества с Кыргызстаном. Он подчеркнул важность проектов, направленных на повышение уровня жизни населения, обеспечение энергетической безопасности и устойчивое развитие страны.

Фото пресс-службы кабмина

Глава ИБР также предложил создать совместные технические группы из представителей государственных органов КР и Исламского банка развития для более эффективной работы по перспективным направлениям партнерства.

В завершение встречи состоялась церемония подписания двусторонних документов.