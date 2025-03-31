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Власть

На рынке «Дордой» оцифруют все контейнеры. Глава ГНС рассказал подробности

Председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике рассказал о цифровизации на примере «Дордоя».

По его словам, в первую очередь на «Дордое» будет оцифрован каждый контейнер, им присвоят уникальный код.

«Если в компьютере кликнуть на код контейнера, то на мониторе появится информация о его владельце, обороте и арендаторе. И если налоги не оплачены, код будет отображаться красным цветом; если оплатил, то зеленым. Человеческого фактора тут не будет. Раньше ведь из 100 контейнеров налоги платили лишь 70», — сказал глава ГНС.

Он добавил, что доступ к системе будет у Налоговой службы, администрации рынков и правоохранительных органов. После завершения пилотного режима на «Дордое» таким же образом будут оцифрованы другие рынки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324498/
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