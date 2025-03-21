Президент встречает Нооруз в Оше: поздравление Садыра Жапарова кыргызстанцам

Президент сегодня, 21 марта, принял участие в праздновании Нооруза на центральной площади в городе Оше.

Мероприятие началось с показа фильма «Жаны Кыргызстан», после чего был представлен театрализованный пролог о значении праздника, важности гармонии между природой и человеком, а также обновлении и возрождении.

Затем Садыр Жапаров обратился к соотечественникам и поздравил их с Ноорузом.

«Дорогие кыргызстанцы! Смена времен года идет своим чередом, и в нашей стране пробуждается весна. С древних времен наш народ жил в гармонии с природой и с нетерпением ждал прихода весны, равного целому году обновления.

Наши предки придавали особое значение приходу весны как началу нового этапа жизни. Вместе с многими народами Востока они отмечали весенний праздник — Нооруз. В этот день, независимо от возраста, люди выходили в поле, прокладывали борозды плугами, запряженными волами, и сеяли зерна, готовясь к будущему урожаю. В день весеннего равноденствия — Нооруз — люди молились о благополучии народа, сохранности скота, мире и достатке, а также просили у Создателя обильного урожая осенью.

Сегодня, продолжая традиции наших предков, я с радостью поздравляю всех кыргызстанцев, а также наших соотечественников, живущих в разных уголках мира, но всегда помнящих о своей Родине, с прекрасным праздником — Нооруз! Пусть этот день принесет всем изобилие, духовную чистоту, мудрость, благополучие и достаток! С праздником Нооруз, мой дорогой народ», — сказал он.

Глава государства также рассказал, что в этом году для Оша из республиканского бюджета выделено 2 миллиарда 700 миллионов сомов. На эти средства будет проведен капитальный ремонт 11 улиц города, включая тротуары и зеленые зоны. Также будет приобретена необходимая дорожная техника взамен устаревшей.

«Ош, являясь крупным торговым центром на Великом шелковом пути, соединявшем Средиземноморье, Европу, Ближний Восток, Памир, Тибет, Китай и Индию, был и остается гордостью всех кыргызстанцев!

Кроме того, на улучшение дорожной инфраструктуры всей Ошской области из государственного стабилизационного фонда дополнительно выделено 4 миллиарда сомов. Эти средства будут направлены на ремонт трех стратегических автодорог: Озгон — Мырза-Аке — Кара-Кулжа, участка Ноокат — Кызыл-Кыя автодороги Ош — Баткен — Раззаков, а также трассы Ош — Кара-Суу», — добавил президент.

По его словам, в самом центре города находятся Священная гора Сулайман-Тоо, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, невероятной красоты река Ак-Буура, зеленые сады, которыми восхищался наш предок Бабур, многонациональный гостеприимный и трудолюбивый народ — все это делает Ош уникальным и притягательным для каждого.

Садыр Жапаров призвал бережно хранить и развивать город Ош, оставленный нам предками и которым сегодня восхищается мир.