16:39
USD 85.91
EUR 93.34
RUB 1.03
Власть

Дональд Трамп подписал указ о роспуске Министерства образования США

Дональд Трамп подписал указ о роспуске Министерства образования США. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Согласно решению, которое было частью предвыборной программы, контроль над политикой в области образования будут осуществлять отдельные штаты США.

Президент объяснил свое решение тем, что американская система образования работает крайне неэффективно.

Демократы уже назвали решение о роспуске ведомства безответственным.

Министерство образования США не контролирует школьную программу, оно занимается надзором за распределением средств для государственных школ, управляет студенческими займами и ведет программы поддержки малообеспеченных учеников.

Дональд Трамп поручил передать полномочия Минобразования властям штатов и местным сообществам. По его мнению, эксперимент по федеральному контролю за образованием «провалился», а ведомство создает лишнюю бюрократию.

Он поручил министру образования Линде Макмахон предпринять «все необходимые шаги» для закрытия возглавляемого ей ведомства и передаче ее полномочий в области образования властям штатов и местным сообществам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323550/
просмотров: 1992
Версия для печати
Материалы по теме
Более половины инвестиций в стартапы Кыргызстана пришлись на онлайн-образование
Дональд Трамп рассекретил 80 тысяч файлов по делу об убийстве Джона Кеннеди
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа: версия Белого дома
Телефонный разговор Путина и Трампа продлился больше двух часов
Более 1 тысячи 300 сотрудников «Голоса Америки» отправлены в отпуск
Не только из России. Преподаватели из Литвы смогут работать в Кыргызстане
Трамп назвал «сарказмом» свое обещание завершить войну в Украине за 24 часа
Переход на 12-летку. Утвержден новый государственный стандарт
Семейное образование станет доступным в Кыргызстане
Прекращение огня. Дональд Трамп отреагировал на заявления Владимира Путина
Популярные новости
Коррупция в&nbsp;Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам Коррупция в Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам
Депутат возмущен тем, что ЦОН продает справки об&nbsp;отсутствии брака по&nbsp;200 сомов Депутат возмущен тем, что ЦОН продает справки об отсутствии брака по 200 сомов
Камчыбек Ташиев: Не&nbsp;удивляйтесь, если ЦИК лишит мандата Султанбая Айжигитова Камчыбек Ташиев: Не удивляйтесь, если ЦИК лишит мандата Султанбая Айжигитова
Переговоры с&nbsp;Россией по&nbsp;Украине вступают в&nbsp;&laquo;критическую стадию&raquo;&nbsp;&mdash; Дональд Трамп Переговоры с Россией по Украине вступают в «критическую стадию» — Дональд Трамп
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!
RG&nbsp;Brands приглашает принять участие в&nbsp;крупнейшей благотворительной акции RG Brands приглашает принять участие в крупнейшей благотворительной акции
Амбассадор &laquo;Бакай Банка&raquo; Эдуард Кубатов совершит восхождение на&nbsp;Аннапурну и&nbsp;К2 Амбассадор «Бакай Банка» Эдуард Кубатов совершит восхождение на Аннапурну и К2
&laquo;Бакай Банк&raquo; отремонтировал дом для детей в&nbsp;ДРЦ &laquo;Умут-Надежда&raquo; «Бакай Банк» отремонтировал дом для детей в ДРЦ «Умут-Надежда»
21 марта, пятница
16:33
Праздник весны в Бишкеке: как отмечают Нооруз в парке «Ынтымак» Праздник весны в Бишкеке: как отмечают Нооруз в парке «...
16:30
Лидеры каких стран поздравили кыргызстанцев с Ноорузом
15:28
Firefly Aerospace показала кадры заката солнца на Луне
14:00
Десять вопросов о празднике Нооруз. Тест
13:45
Адылбек Касымалиев принял участие в Ноорузе на Старой площади в Бишкеке