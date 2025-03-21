Дональд Трамп подписал указ о роспуске Министерства образования США. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Согласно решению, которое было частью предвыборной программы, контроль над политикой в области образования будут осуществлять отдельные штаты США.

Президент объяснил свое решение тем, что американская система образования работает крайне неэффективно.

Демократы уже назвали решение о роспуске ведомства безответственным.

Министерство образования США не контролирует школьную программу, оно занимается надзором за распределением средств для государственных школ, управляет студенческими займами и ведет программы поддержки малообеспеченных учеников.

Дональд Трамп поручил передать полномочия Минобразования властям штатов и местным сообществам. По его мнению, эксперимент по федеральному контролю за образованием «провалился», а ведомство создает лишнюю бюрократию.

Он поручил министру образования Линде Макмахон предпринять «все необходимые шаги» для закрытия возглавляемого ей ведомства и передаче ее полномочий в области образования властям штатов и местным сообществам.