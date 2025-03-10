Продовольственная безопасность. Минсельхоз КР будет равняться на Таджикистан

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности инициировало законопроект по продовольственной безопасности.

Однако документ направлен не на повышение продовольственной безопасности. Им всего лишь предлагается считать, что продовольственная безопасность обеспечена, если годовое производство основных девяти видов продуктов питания в стране составляет не менее 80 процентов годовой потребности населения.

В справке-обосновании к законопроекту пишется, что такая норма есть в законе о продовольственной безопасности Таджикистана. К примеру, если производство мяса в республике покрывает потребность населения на 81 процент, то потребность в этом продукте считается обеспеченной.

В России установлены пороговые значения для каждого продукта отдельно. Например, местное производство зерна должно составлять не менее 95 процентов от потребности населения, рыбной продукции — не менее 80 процентов и так далее.