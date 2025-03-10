14:30
USD 87.45
EUR 94.89
RUB 0.98
Власть

Продовольственная безопасность. Минсельхоз КР будет равняться на Таджикистан

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности инициировало законопроект по продовольственной безопасности.

Однако документ направлен не на повышение продовольственной безопасности. Им всего лишь предлагается считать, что продовольственная безопасность обеспечена, если годовое производство основных девяти видов продуктов питания в стране составляет не менее 80 процентов годовой потребности населения.

В справке-обосновании к законопроекту пишется, что такая норма есть в законе о продовольственной безопасности Таджикистана. К примеру, если производство мяса в республике покрывает потребность населения на 81 процент, то потребность в этом продукте считается обеспеченной.

В России установлены пороговые значения для каждого продукта отдельно. Например, местное производство зерна должно составлять не менее 95 процентов от потребности населения, рыбной продукции — не менее 80 процентов и так далее.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322232/
просмотров: 629
Версия для печати
Материалы по теме
Обеспечение продовольственной безопасности обсудили мукомолы и чиновники
НИИ продовольственной безопасности и питания планируют создать в Кыргызстане
Акылбек Жапаров: К 2028 году население столкнется с нехваткой продовольствия
Кыргызстанцам голод не грозит. Комментарий Министерства сельского хозяйства
Изменение климата. Под угрозой продовольственная безопасность Кыргызстана
Здоровое питание недоступно для 10 миллионов человек в Центральной Азии — ЕАБР
Кыргызстан обеспечил себя сам только картофелем, овощами и молоком
В продовольственный фонд ЕАЭС могут войти зерновые и масличные культуры
В странах ЕАЭС объем импорта семян из третьих стран превышает $1 миллиард в год
Продовольственная безопасность на 90 процентов зависит от орошаемых земель
Популярные новости
Главу кабмина депутаты предлагают назначать без стажа работы на&nbsp;госслужбе Главу кабмина депутаты предлагают назначать без стажа работы на госслужбе
К&nbsp;банкам, отказывающимся принимать доллары старого образца, примут меры К банкам, отказывающимся принимать доллары старого образца, примут меры
Президент наложил дисциплинарные взыскания на&nbsp;руководителей Таможенной службы Президент наложил дисциплинарные взыскания на руководителей Таможенной службы
Легализацию авто с&nbsp;иностранными номерами предлагают начать с&nbsp;15&nbsp;марта Легализацию авто с иностранными номерами предлагают начать с 15 марта
Бизнес
Мегапроект &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек? Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек?
MEGA поздравила женщин с&nbsp;8&nbsp;Марта: цветы, подарки и&nbsp;теплые слова благодарности MEGA поздравила женщин с 8 Марта: цветы, подарки и теплые слова благодарности
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
10 марта, понедельник
14:19
Бакыт Торобаев: Проблем с поставками в КР семян и удобрений не будет Бакыт Торобаев: Проблем с поставками в КР семян и удобр...
14:18
Кыргызстан просит Турцию возобновить и увеличить квоты для бесплатного лечения
14:00
Гендерное (не)равенство. Почему в КР мало женщин на руководящих должностях?
13:44
Верховный комиссар ООН призвал прекратить убийства мирных жителей в Сирии
13:38
Приказ о запрете использования гаджетов во время уроков направлен во все школы