Закрытый экстренный саммит лидеров ЕС по Украине: заявления и решения

Лидеры стран Евросоюза провели экстренный саммит в Брюсселе в закрытом формате, где обсудили вопросы обороны и поддержки Украины. Президент Владимир Зеленский также прибыл на встречу.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европы с инвестициями до 800 миллиардов евро. В ЕС считают, что он позволит вкладываться и в украинскую оборонную промышленность. Однако помощь Киеву остается спорным вопросом из-за позиций Венгрии и Словакии. Президент Литвы Гитанас Науседа предложил обходные механизмы поддержки.

Председатель Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что переговоры по Украине возможны лишь при согласии ЕС. Единство лидеры продемонстрировали в вопросе транзита газа, поручив Еврокомиссии, Словакии и Украине активизировать работу по его обеспечению.

На саммите премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что из-за приостановки американской помощи Киеву Европа должна вступить в новую гонку вооружений и выиграть ее. Также он призвал усилить военное присутствие НАТО на границах России и Беларуси, установить контроль над воздушным пространством Украины.

По итогам саммита лидеры всех стран Евросоюза, кроме Венгрии, подписали заявление о готовности наращивать помощь Киеву и поддерживать его на пути к справедливому и прочному «миру через силу».

Компромисс со Словакией удалось найти, добавив в текст пункт о транзите газа через Украину.

Владимир Зеленский со СМИ на саммите не общался. Перед началом он лишь произнес несколько слов благодарности.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила создать для обеспечения срочных военных нужд Украины новый фонд размером несколько миллиардов евро. Венгрия наложила вето, а Евросовет отправил инициативу на доработку.