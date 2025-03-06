Марко Рубио заявил, что США, помогая Украине, ведут прокси-войну с Россией. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов заявил в интервью Fox News.

Фото из телеканала Fox News. Марко Рубио, исповедующий католицизм, появился в телеэфире с символизирующим покаяние «пепельным крестом» на лбу, знаменующим начало Великого поста и ожидание Пасхи

«Было совершенно ясно с самого начала, что президент Трамп рассматривает это как затяжной, тупиковый конфликт. И, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами — США, помогающими Украине, и Россией, и ей нужно положить конец», — сказал он.

Марко Рубио добавил, что «ни у кого нет никаких идей или планов», как положить конец войне. По его словам, российская сторона «добилась определенного прогресса», но при этом «русские не побеждают», поэтому конфликт зашел в тупик.

«Все, что президент (США Дональд Трамп. — Прим. ред.) пытается сделать здесь, — это выяснить, есть ли путь к миру. Мы должны взаимодействовать с обеими сторонами, русскими и украинцами», — сказал американский госсекретарь.

Прокси-война — международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих собственных целей с помощью военных действий, происходящих на территории и с использованием ресурсов третьего государства, под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этой третьей стране.

Термин «прокси-война» на протяжении последних трех лет также использовали в российских СМИ, давая оценку военному конфликту в Украине.

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден с формулировкой о прокси-войне не соглашался, настаивая на том, что Украина защищается.

Марко Рубио, исповедующий католицизм, появился в телеэфире с символизирующим покаяние «пепельным крестом» на лбу, знаменующим начало Великого поста и ожидание Пасхи.