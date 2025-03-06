23:10
USD 87.44
EUR 94.43
RUB 0.97
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Марко Рубио заявил, что США, помогая Украине, ведут прокси-войну с Россией

Марко Рубио заявил, что США, помогая Украине, ведут прокси-войну с Россией. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов заявил в интервью Fox News.

из телеканала Fox News
Фото из телеканала Fox News. Марко Рубио, исповедующий католицизм, появился в телеэфире с символизирующим покаяние «пепельным крестом» на лбу, знаменующим начало Великого поста и ожидание Пасхи

«Было совершенно ясно с самого начала, что президент Трамп рассматривает это как затяжной, тупиковый конфликт. И, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами — США, помогающими Украине, и Россией, и ей нужно положить конец», — сказал он.

Марко Рубио добавил, что «ни у кого нет никаких идей или планов», как положить конец войне. По его словам, российская сторона «добилась определенного прогресса», но при этом «русские не побеждают», поэтому конфликт зашел в тупик.

«Все, что президент (США Дональд Трамп. — Прим. ред.) пытается сделать здесь, — это выяснить, есть ли путь к миру. Мы должны взаимодействовать с обеими сторонами, русскими и украинцами», — сказал американский госсекретарь.

Прокси-война — международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих собственных целей с помощью военных действий, происходящих на территории и с использованием ресурсов третьего государства, под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этой третьей стране.

Термин «прокси-война» на протяжении последних трех лет также использовали в российских СМИ, давая оценку военному конфликту в Украине.

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден с формулировкой о прокси-войне не соглашался, настаивая на том, что Украина защищается.

Марко Рубио, исповедующий католицизм, появился в телеэфире с символизирующим покаяние «пепельным крестом» на лбу, знаменующим начало Великого поста и ожидание Пасхи.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321951/
просмотров: 2065
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Госдепа заявил, что Зеленский мешает попыткам США урегулировать конфликт
Россия остается глобальной державой с влиянием в ключевых регионах мира — США
США сохранят санкции против России до завершения украинского конфликта
Переговоры России и США в Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об итогах встречи
Глава МИД России и госсекретарь США обсудили подготовку встречи Трампа и Путина
Популярные новости
Массовое заражение детей ВИЧ в&nbsp;Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и&nbsp;жилье Массовое заражение детей ВИЧ в Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и жилье
Камчыбек Ташиев выступил против перехода на&nbsp;12-летнее школьное образование Камчыбек Ташиев выступил против перехода на 12-летнее школьное образование
Центр при Минздраве берет по&nbsp;620 сомов за&nbsp;диагностику печени&nbsp;&mdash; депутат Центр при Минздраве берет по 620 сомов за диагностику печени — депутат
Рассчитывали на&nbsp;USAID. Депутат заявила о&nbsp;провале перехода на&nbsp;12-летнее обучение Рассчитывали на USAID. Депутат заявила о провале перехода на 12-летнее обучение
Бизнес
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
6 марта, четверг
23:01
Площадь морского льда в мире сократилась до исторического минимума Площадь морского льда в мире сократилась до историческо...
22:00
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
21:35
Молодежь Кыргызстана примет участие в IТ-олимпиаде в Нижегородской области
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 марта: дожди
20:47
В США могут отменить временный статус для 240 тысяч украинских беженцев