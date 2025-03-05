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Власть

Против привилегий для экс-торага Жогорку Кенеша не проголосовал ни один депутат

Члены парламента сегодня рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша».

Напомним, группа парламентариев — Улугбек Ормонов, Кундузбек Сулайманов, Динара Ашимова, Акылбек Тумонбаев, Улан Примов, Бактыбек Сыдыков, Исхак Масалиев и Марлен Маматалиев ранее инициировала наделение бывших спикеров ЖК и членов их семей привилегиями.

Законопроектом предлагается предоставить экс-торага Жогорку Кенеша и его супруге (супругу) право на получение дипломатического паспорта, права на бесплатные медицинские услуги, а также на бесплатное пользование залами для официальных лиц и делегаций аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций.

За документ проголосовали 74 депутата, против – никто.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321849/
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