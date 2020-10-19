Согласны ли вы с тем, что Сооронбай Жээнбеков получил льготы и привилегии? Опрос

Бывший глава государства Сооронбай Жээнбеков получил статус экс-президента и все полагающиеся льготы и привилегии.

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Кроме пенсии, которая составляет 75 процентов от заработной платы президента, ему положены пожизненная охрана и лечение за счет государства, а также дача в госрезиденции. Он может пользоваться VIP-залом в аэропортах и на железнодорожных вокзалах на территории Кыргызстана.

У экс-главы государства неприкосновенность, его не могут привлечь к уголовной ответственности за действия или бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий президента, даже после лишения его статуса.

Пособие будут получать также родные бывшего президента после его смерти.

При этом Сооронбай Жээнбеков не должен занимать политические, специальные госдолжности в органах государственной власти, а также посты в руководящих органах политической партии либо иным образом участвовать в ее деятельности. В противном случае всех привилегий и льгот он будет лишен.