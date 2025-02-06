Привилегии для бывших спикеров ЖК кабмин не поддержал: неравенство недопустимо

Кабинет министров подготовил заключение на законопроект «О внесении изменений в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша». Документом предлагалось наделить привилегиями бывших спикеров парламента, а также членов их семей.

Конституция Кыргызской Республики устанавливает фундаментальные принципы и нормы, которые являются основой для всех нормативных правовых актов в государстве. Основным законом бывшему президенту как главе государства и высшему должностному лицу присваивается статус «экс», а также предусматриваются привилегии, установленные нормативным правовым актом.

«...Статус экс-президента, а также соответствующие привилегии как для него, так и для его супруги закреплены самой Конституцией. Это означает, что нормы, определяющие статус и права экс-президента, установлены на конституционном уровне, тем самым придают им высшую юридическую силу и значимость.

Но в Конституции не установлены нормы, касающиеся присвоения статуса «экс-торага Жогорку Кенеша» и предоставления отдельных привилегий ему и его супруге.

Кроме того, Конституцией установлено, что все граждане равны перед законом и судом. Это подразумевает необходимость соблюдения принципа равенства и недопустимость дискриминации.

...Создание отдельного статуса и привилегий для экс-торага ЖК может противоречить принципу равенства всех перед законом», — говорится в заключении кабмина за подписью Адылбека Касымалиева.

Напомним, инициаторы поправок депутаты Улугбек Ормонов, Акылбек Тумонбаев, Бактыбек Сыдыков, Марлен Маматалиев, Кундузбек Сулайманов, Динара Ашимова, Улан Примов и Исхак Масалиев предлагали предоставить торага Жогорку Кенеша и его супруге права на получение дипломатического паспорта, бесплатного медицинского обслуживания, а также бесплатного пользования залами для официальных лиц и делегаций аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций.

По данным кабмина, реализация законопроекта повлечет за собой дополнительные расходы из республиканского бюджета, так как, к примеру, парламент возглавляли 20 спикеров, не считая действующего.

В целях недопущения неравенства по отношению к другим депутатам ЖК кабмин вынес заключение о нецелесообразности принятия документа.