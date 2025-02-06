17:03
USD 87.45
EUR 90.98
RUB 0.88
Власть

Привилегии для бывших спикеров ЖК кабмин не поддержал: неравенство недопустимо

Кабинет министров подготовил заключение на законопроект «О внесении изменений в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша». Документом предлагалось наделить привилегиями бывших спикеров парламента, а также членов их семей.

Конституция Кыргызской Республики устанавливает фундаментальные принципы и нормы, которые являются основой для всех нормативных правовых актов в государстве. Основным законом бывшему президенту как главе государства и высшему должностному лицу присваивается статус «экс», а также предусматриваются привилегии, установленные нормативным правовым актом.

«...Статус экс-президента, а также соответствующие привилегии как для него, так и для его супруги закреплены самой Конституцией. Это означает, что нормы, определяющие статус и права экс-президента, установлены на конституционном уровне, тем самым придают им высшую юридическую силу и значимость.

Но в Конституции не установлены нормы, касающиеся присвоения статуса «экс-торага Жогорку Кенеша» и предоставления отдельных привилегий ему и его супруге.

Кроме того, Конституцией установлено, что все граждане равны перед законом и судом. Это подразумевает необходимость соблюдения принципа равенства и недопустимость дискриминации.

...Создание отдельного статуса и привилегий для экс-торага ЖК может противоречить принципу равенства всех перед законом», — говорится в заключении кабмина за подписью Адылбека Касымалиева.

Напомним, инициаторы поправок депутаты Улугбек Ормонов, Акылбек Тумонбаев, Бактыбек Сыдыков, Марлен Маматалиев, Кундузбек Сулайманов, Динара Ашимова, Улан Примов и Исхак Масалиев предлагали предоставить торага Жогорку Кенеша и его супруге права на получение дипломатического паспорта, бесплатного медицинского обслуживания, а также бесплатного пользования залами для официальных лиц и делегаций аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций.

По данным кабмина, реализация законопроекта повлечет за собой дополнительные расходы из республиканского бюджета, так как, к примеру, парламент возглавляли 20 спикеров, не считая действующего.

В целях недопущения неравенства по отношению к другим депутатам ЖК кабмин вынес заключение о нецелесообразности принятия документа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319148/
просмотров: 388
Версия для печати
Материалы по теме
Как у экс-президента. Депутаты хотят узаконить привилегии для бывших спикеров ЖК
Привилегии для выпускников вузов с отличием предлагают ввести в Кыргызстане
Депутат парламента предлагает лишить экс-президентов страны ряда привилегий
У депутатов парламента, помимо помощников, будут консультанты
Вопрос о помощниках и служебном авто депутаты рассматривают в закрытом режиме
Согласны ли вы с тем, что Сооронбай Жээнбеков получил льготы и привилегии? Опрос
«Стыдливые» депутаты. Какие привилегии есть у народных избранников
Кто из депутатов Кыргызстана не хочет отказываться от привилегий
Останутся ли у депутатов Жогорку Кенеша привилегии?
Депутаты парламента Кыргызстана не готовы отказаться от привилегий
Популярные новости
Президент так решил&nbsp;&mdash; Алымкадыр Бейшеналиев о&nbsp;своем увольнении Президент так решил — Алымкадыр Бейшеналиев о своем увольнении
Он&nbsp;не&nbsp;имел права предавать президента. Депутат об&nbsp;Алымкадыре Бейшеналиеве Он не имел права предавать президента. Депутат об Алымкадыре Бейшеналиеве
Эркин Чечейбаев назначен&nbsp;и.&nbsp;о. министра здравоохранения. Что о&nbsp;нем известно Эркин Чечейбаев назначен и. о. министра здравоохранения. Что о нем известно
Депутат Жогорку Кенеша не&nbsp;смог встать в&nbsp;очередь Госипотечной компании Депутат Жогорку Кенеша не смог встать в очередь Госипотечной компании
Бизнес
Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью&nbsp;О! бесплатно Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью О! бесплатно
Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от&nbsp;O!Bank? Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?
Один билет&nbsp;&mdash; и&nbsp;весь мир у&nbsp;ваших ног! Как выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ на&nbsp;кругосветку Один билет — и весь мир у ваших ног! Как выиграть 10 МИЛЛИОНОВ на кругосветку
Почему Мишустин резко высказался о&nbsp;судьбе российских инвесторов: мнение юриста Почему Мишустин резко высказался о судьбе российских инвесторов: мнение юриста
6 февраля, четверг
16:46
Депутаты требуют поднять уровень образования в кыргызскоязычных школах Депутаты требуют поднять уровень образования в кыргызск...
16:26
Привилегии для бывших спикеров ЖК кабмин не поддержал: неравенство недопустимо
16:06
Британцы построят в Кыргызстане завод по производству гибкого бетонного полотна
16:03
В Бишкеке парень напал на мужчину и, угрожая ножом, отобрал сотовые телефоны
15:47
Кыргызстан и S&P обсудили присвоение стране суверенного кредитного рейтинга