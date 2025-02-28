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Власть

Самая подходящая. Садыр Жапаров поддерживает новую систему выборов в парламент

Президент Садыр Жапаров поддерживает новую систему выборов в парламент, предложенную депутатами Жогорку Кенеша. Об этом он сообщил в интервью агентству «Кабар».

Отметим, народные избранники предлагают вместо действующей мажоритарно-пропорциональной системы, когда депутатов избирали по партийным спискам и одномандатным округам, внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе.

По словам главы государства, предложенный законопроект подходит для кыргызстанцев.

«Эта система полностью передает избирательное право в руки народа. Даже если люди недовольны кандидатом, которого они выбрали, это будет их ответственность», — отмечает Садыр Жапаров.

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Президент признался, что эту систему можно было внедрить в 2020 году, когда меняли Конституцию, однако тогда политиков, которые находились под влиянием внешних сил, было в большинстве и они выступили против. Поэтому тогда стороны пришли к компромиссу, что 54 депутата придут по партийной системе, 36 нардепов по одномандатным округам.

Садыр Жапаров также отметил, что новая система выборов гарантирует приход 30 женщин в парламент и соблюдения гендерной квоты.

Президент также ответил на вопрос, может ли Кыргызстан вновь вернуться к пропорциональной системе выборов.

«Практика показала, что и народ, и политики не готовы к партийной системе выборов. Кому не лень создавали партии, собирали тех, у кого были деньги, продавали первые места в списке, торговались с властью и превратили это в политический бизнес. Мы пытаемся искоренить эту коррупцию», — сказал Садыр Жапаров, добавив, что, возможно, если спустя 40-50 лет население и политики будут готовы, можно перейти к партийной системе.

Но, по мнению главы государства, предложенная депутатами система отвечает всем интересам государства.

Напомним, группа депутатов во главе со спикером парламента Нурланбеком Тургунбек уулу вынесла на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в конституционный закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша. Они предлагают изменить систему выборов в парламент Кыргызстана.

В стране образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выберут по три депутата. При этом одна из них должна быть женщина. Так, из 90 мандатов 60 получат мужчины, 30 — женщины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321443/
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