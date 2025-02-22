Первый замглавы Минобороны получил выговор от кабмина, а затем и от президента

Президент подписал распоряжение, согласно которому наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора на первого заместителя министра обороны Эрлиса Тердикбаева.

Отмечается, что мера взыскания определена в соответствии со статьей 71 Конституции и дисциплинарным уставом Вооруженных сил.

Садыр Жапаров также объявил выговоры мэру города Каракола Иссык-Кульской области Фархату Алжамбаеву и мэру города Таласа Таласской области Байышбеку Астанакулову — за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей.

Напомним, накануне в Бишкеке прошла коллегия администрации президента, на которой глава кабмина подверг жесткой критике целый ряд чиновников органов исполнительной власти и руководителей на местах.

За недостатки в исполнительской дисциплине, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, необоснованные служебные командировки и ненадлежащее ведение планов работы учреждения были применены дисциплинарные взыскания к чиновникам.

Глава кабмина Адылбек Касымалиев по итогам коллеги также объявил о выговоре первому заместителю главы Минобороны Эрлису Тердикбаеву.