В прошлом году суды рассмотрели 367 дел о коррупции. Статистика приговоров

Верховный суд Кыргызстана представил 24.kg статистику уголовных дел, связанных с коррупцией и преступлениями против интересов государственной и муниципальной службы, рассмотренных в 2024 году.

Согласно данным, за год суды первой инстанции вынесли решения по 367 таким делам. В результате 582 человека были осуждены, 76 — оправданы. Производство прекращено в отношении 116 лиц, а всего прекращено 64 уголовных дела.

Наибольшее количество рассмотренных эпизодов связано с злоупотреблением должностным положением (статья 337 УК КР) — 156 дел, по которым осуждены 261 человек. По этой статье также зафиксировано самое большое число оправданных — 38 человек.

По статье 342 УК КР («Получение взятки») рассмотрено 40 дел, 67 человек получили обвинительные приговоры. По статье 343 УК КР («Вымогательство взятки») зарегистрировано 61 дело, осуждены 68 человек.

Высокий процент прекращенных дел отмечен по статье 348 УК КР («Халатность») — из 25 рассмотренных случаев 10 дел были прекращены, 8 человек оправданы.