Европа тоже хочет участвовать в переговорах США и России по ситуации в Украине. Германия, Франция, Польша, Великобритания, Испания, Италия, внешнеполитическая служба Евросоюза и Еврокомиссия выпустили совместное заявление. В нем подчеркивается готовность продолжать поддержку Киева.

«Украина и Европа должны быть частью любых переговоров, касающихся завершения войны», — говорится в тексте, распространенном после того, как стало известно о телефонном разговоре между президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

«Справедливый и долгосрочный мир в Украине — необходимое условие для надежной трансатлантической безопасности», — говорится также в этом документе.

Европейские дипломаты добавили, что они с радостью ожидают переговоров «с американскими союзниками» о дальнейших действиях. При этом общей целью должно стать «перемещение Украины в позицию сильного», считают авторы заявления.

Европейские страны также выражают готовность усилить свою поддержку Украины и считают необходимым предоставить этой стране гарантии безопасности.

«Мы разделяем цель поддерживать Украину так долго, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и долгосрочный мир», — говорится далее в документе.