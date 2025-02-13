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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Европа тоже хочет участвовать в переговорах США и России по ситуации в Украине

Европа тоже хочет участвовать в переговорах США и России по ситуации в Украине. Германия, Франция, Польша, Великобритания, Испания, Италия, внешнеполитическая служба Евросоюза и Еврокомиссия выпустили совместное заявление. В нем подчеркивается готовность продолжать поддержку Киева.

«Украина и Европа должны быть частью любых переговоров, касающихся завершения войны», — говорится в тексте, распространенном после того, как стало известно о телефонном разговоре между президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

«Справедливый и долгосрочный мир в Украине — необходимое условие для надежной трансатлантической безопасности», — говорится также в этом документе.

Европейские дипломаты добавили, что они с радостью ожидают переговоров «с американскими союзниками» о дальнейших действиях. При этом общей целью должно стать «перемещение Украины в позицию сильного», считают авторы заявления.

Европейские страны также выражают готовность усилить свою поддержку Украины и считают необходимым предоставить этой стране гарантии безопасности.

«Мы разделяем цель поддерживать Украину так долго, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и долгосрочный мир», — говорится далее в документе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319775/
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