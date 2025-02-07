Мы тоже построим такой. Президент восхитился горнолыжным курортом в Китае

Президент Садыр Жапаров восхитился горнолыжным курортом «Ябули» в Китае и заявил, что в Кыргызстане власти построят такой же. Об этом он написал на своей странице Facebook.

Глава государства отметил, что его интересовала организация лыжных трасс и общая инфраструктура курорта.

«Ябули» — родина горнолыжного спорта в Китае. Именно здесь зародился массовый зимний туризм. Тут самые длинные и самые высокие горнолыжные трассы в мире. В их числе можно отметить трассу длиной 2 тысячи 680 метров с 48 поворотами», — написал глава государства.

Садыр Жапаров напомнил, что горнолыжный курорт «Ябули» принимал зимние Азиатские игры в 1996 году и зимнюю Универсиаду в 2009-м.

Кроме того, здесь регулярно проходят международные соревнования, такие как этапы Кубка мира по сноуборду и чемпионаты среди молодежи.

«Курорт состоит из двух основных зон: спортивное горнолыжное катание и катание для туристов. Иными словами, здесь созданы удобные условия как для профессиональных лыжников, так и для новичков. Это впечатляет. Все организовано на высшем уровне, и каждый шаг радует любителей зимнего туризма и горнолыжного спорта», — подчеркнул президент.

Он отметил, что для подъема на верхние точки трасс установлено современное оборудование. Для отдыхающих предусмотрены все необходимые условия.

«Думаю, вы сами понимаете, какие огромные доходы приносит зимний туризм. В заключение можно сказать, что «Ябули» — это горнолыжный курорт национального уровня. Мы тоже построим такой горнолыжный комплекс в нашем любимом Кыргызстане. Строительные работы начнутся в ближайшее время», — подытожил глава государства.

Отметим, сегодня Садыр Жапаров принял участие в церемонии приветствия глав государств, посвященной открытию IX зимних Азиатских игр 2025 в китайском Харбине.