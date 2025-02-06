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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Кремль впервые признал контакты с Трампом по ситуации вокруг Украины

Кремль впервые признал контакты с Трампом по ситуации вокруг Украины. «Контакты действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались», — сказал накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время традиционного брифинга.

Отмечая контакты с США, он сообщил, что между странами продолжается диалог на уровне отдельных ведомств, и эти контакты в последнее время стали более интенсивными.

«Контакты действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались. Но каких-то других деталей я вам сказать не могу», — заявил он.

По словам представителя Кремля, готовность к диалогу должна основываться на реальных действиях, а не на противоречивых заявлениях.

«Готовность должна на чем-то зиждиться, она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока, кроме как пустые слова, это невозможно воспринимать», — пояснил Дмитрий Песков.

По его словам, тем не менее Россия остается открытой к переговорам, несмотря на сомнения в легитимности Зеленского как президента Украины.

«Анализ нашей страны, который неоднократно был озвучен президентом РФ Владимиром Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности. Но даже несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров», — заявил представитель Кремля.

Дмитрий Песков также добавил, что инициатива для начала диалога должна исходить от Киева, особенно учитывая динамику событий.

«Динамика развития событий на земле, динамика хода СВО весьма говорит о том, что в первую очередь открытость и заинтересованность таких переговоров должна демонстрироваться из Киева», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319082/
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