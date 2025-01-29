МИД КР ответил на обвинения депутата Малиева в адрес посольства в Германии

Министерство иностранных дел прокомментировало заявление депутата Жогорку Кенеша Арсланбека Малиева о нарушениях в работе посольства Кыргызстана в Германии при рассмотрении обращения граждан A.Aldoukhova и U.Ditterbrant на оформление виз.

В ведомстве подчеркнули, что указанные граждане обращались за визой Кыргызской Республики посредством портала «Электронная виза», а не через посольство КР в ФРГ.

В действительности, в ответ на просьбу депутата Арсланбека Малиева о содействии в визовом процессе МИД предоставил ему разъяснения относительно процедуры получения электронных виз, а также информацию о стоимости и сроках рассмотрения заявок иностранных граждан.

В министерстве также добавили, что обращения данных граждан неоднократно рассматривались и все заявки обрабатывались в соответствии с законодательством Кыргызстана.

Отметим, сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Арсланбек Малиев обвинил в коррупции сотрудников посольства КР в Германии.