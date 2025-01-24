Новый мэр раскритиковал качество построенного муниципального рынка в Оше

Назначенный на этой неделе мэр Женишбек Токторбаев посетил новый муниципальный рынок Оша по улице Осмонова. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Градоначальник провел встречу с торговцами и отметил необходимость расширения территории для парковки автомобилей.

Он проверил качество строительных материалов и ознакомился с территорией вокруг рынка, где со стороны инвесторов запланировано возведение новых частных мини-рынков.

Женишбек Токторбаев подчеркнул, что на территории рынка нужно построить трех- или четырехярусные платные парковки. Он оценил качество возведенного рынка и остался недоволен им.

«Здесь есть утеплитель, базалит? Ну вы посмотрите, построили кое-как. Завтра же обрушится и начнет набухать. Там уже все рушится. Нельзя было качественно построить?» — возмутился мэр.

Руководитель дирекции Ошского рынка Чынгыз Шерматов промолчал в ответ.