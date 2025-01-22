Дональд Трамп поручил завершить войну в Украине за 100 дней. Такая задача поставлена перед спецпредставителем нового президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Трамп намерен лично контролировать переговорный процесс. Как пишет DW со ссылкой на The Wall Street Journal, многие скептически оценивают возможность реализации этого плана, особенно в РФ.

Как отмечает издание, в апреле прошлого года Кит Келлог выступил соавтором плана завершения войны в Украине, разработанного протрамповским Институтом политики, «Америка превыше всего» (AFPI). Идея плана — склонить Киев и Москву к переговорам, используя различные рычаги влияния. В частности, Украина в случае неучастия в переговорах, согласно плану, будет рисковать тотальным сокращением военной помощи от США, а Россия при нежелании идти на сделку — существенным усилением поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Дональд Трамп в ходе избирательной кампании обещал закончить войну в Украине за 24 часа после своего возвращения в Белый дом. Однако уже в начале января его команда пришла к выводу, что на это уйдут в лучшем случае месяцы, сообщали СМИ.