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Власть

Дональд Трамп поручил завершить войну в Украине за 100 дней

Дональд Трамп поручил завершить войну в Украине за 100 дней. Такая задача поставлена перед спецпредставителем нового президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Трамп намерен лично контролировать переговорный процесс. Как пишет DW со ссылкой на The Wall Street Journal, многие скептически оценивают возможность реализации этого плана, особенно в РФ.  

Как отмечает издание, в апреле прошлого года Кит Келлог выступил соавтором плана завершения войны в Украине, разработанного протрамповским Институтом политики, «Америка превыше всего» (AFPI). Идея плана — склонить Киев и Москву к переговорам, используя различные рычаги влияния. В частности, Украина в случае неучастия в переговорах, согласно плану, будет рисковать тотальным сокращением военной помощи от США, а Россия при нежелании идти на сделку — существенным усилением поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Дональд Трамп в ходе избирательной кампании обещал закончить войну в Украине за 24 часа после своего возвращения в Белый дом. Однако уже в начале января его команда пришла к выводу, что на это уйдут в лучшем случае месяцы, сообщали СМИ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317606/
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Дональд Трамп поручил завершить войну в Украине за 100 дней