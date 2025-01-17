Бюджет Соцфонда на 2025 год утвердил президент: сколько направят на пенсии

Президент Садыр Жапаров подписал закон об утверждении бюджета Социального фонда Кыргызстана на 2025 год.
Согласно документу, доходы фонда составят 120,5 миллиарда сомов, а расходы — 120,4 миллиарда.
Профицит бюджета Соцфонда ожидается на уровне 66,6 миллиона сомов.
На выплату пенсионных средств из республиканского бюджета выделят 43,7 миллиарда сомов.
При этом финансирование Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на этот год составит 5,4 миллиарда сомов, а Фонду оздоровления трудящихся выделят 670,7 миллиона.
С 1 октября 2024-го минимальная пенсия в Кыргызстане составляет 6,9 тысячи сомов.