Минэкономики хочет упростить выход хозсубъектов на фондовый рынок

Министерство экономики и коммерции представило на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроект для стимулирования развития фондового рынка и его цифровой инфраструктуры.
Законопроектом предлагается:
- функционирование на финансовом рынке Кыргызской Республики современного и ориентированного на международные стандарты Национального депозитария ценных бумаг;
- упрощение процедуры выхода хозяйствующих субъектов на фондовый рынок;
- стимулирование торговли ценными бумагами и увеличение объемов биржевой торговли по инструментам фондового рынка;
- внедрение инструментария по обеспечению финансовой стабильности, повышение уровня и культуры корпоративного управления участников рынка ценных бумаг, формирование системы подготовки кадров в области корпоративных финансов;
- введение деятельности инвестиционных консультантов;
- создание благоприятных условий для притока инвестиций в экономику, в том числе иностранных, и повышение уровня сбережений населения страны;
- защита от недобросовестной конкуренции между профессиональными участниками государств – членов ЕАЭС в условиях предоставления свободного доступа на национальные рынки;
- исправление неточностей и пробелов законодательства в области рынка ценных бумаг.
Добавим, законопроект принят парламентским комитетом в первом чтении.