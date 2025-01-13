Минэкономики хочет упростить выход хозсубъектов на фондовый рынок

Министерство экономики и коммерции представило на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроект для стимулирования развития фондового рынка и его цифровой инфраструктуры.

Законопроектом предлагается:

функционирование на финансовом рынке Кыргызской Республики современного и ориентированного на международные стандарты Национального депозитария ценных бумаг;

упрощение процедуры выхода хозяйствующих субъектов на фондовый рынок;

стимулирование торговли ценными бумагами и увеличение объемов биржевой торговли по инструментам фондового рынка;

внедрение инструментария по обеспечению финансовой стабильности, повышение уровня и культуры корпоративного управления участников рынка ценных бумаг, формирование системы подготовки кадров в области корпоративных финансов;

введение деятельности инвестиционных консультантов;

создание благоприятных условий для притока инвестиций в экономику, в том числе иностранных, и повышение уровня сбережений населения страны;

защита от недобросовестной конкуренции между профессиональными участниками государств – членов ЕАЭС в условиях предоставления свободного доступа на национальные рынки;

исправление неточностей и пробелов законодательства в области рынка ценных бумаг.

Добавим, законопроект принят парламентским комитетом в первом чтении.