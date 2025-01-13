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Власть

Минэкономики хочет упростить выход хозсубъектов на фондовый рынок

Министерство экономики и коммерции представило на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроект для стимулирования развития фондового рынка и его цифровой инфраструктуры.

Законопроектом предлагается:

  • функционирование на финансовом рынке Кыргызской Республики современного и ориентированного на международные стандарты Национального депозитария ценных бумаг;
  • упрощение процедуры выхода хозяйствующих субъектов на фондовый рынок;
  • стимулирование торговли ценными бумагами и увеличение объемов биржевой торговли по инструментам фондового рынка;
  • внедрение инструментария по обеспечению финансовой стабильности, повышение уровня и культуры корпоративного управления участников рынка ценных бумаг, формирование системы подготовки кадров в области корпоративных финансов;
  • введение деятельности инвестиционных консультантов;
  • создание благоприятных условий для притока инвестиций в экономику, в том числе иностранных, и повышение уровня сбережений населения страны;
  • защита от недобросовестной конкуренции между профессиональными участниками государств – членов ЕАЭС в условиях предоставления свободного доступа на национальные рынки;
  • исправление неточностей и пробелов законодательства в области рынка ценных бумаг. 

Добавим, законопроект принят парламентским комитетом в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316627/
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