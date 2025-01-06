Таджикистан встретил Новый год без традиционного поздравления президента

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, возглавляющий страну с 1994-го, впервые не поздравил своих граждан с наступающим Новым, 2025 годом. Об этом сообщает Telegram-канал «Евразийский брифинг».

31 декабря 2024-го республиканские телеканалы не показали привычного праздничного видеообращения главы РТ. Кроме того, на его официальном сайте не было опубликовано текстовой версии поздравления.

«Вместо президента Таджикистана итоги ушедшего, 2024 года подвел и фактически выступил от имени главы государства его сын Рустам Эмомали», — отмечает издание.

Причины, по которым Эмомали Рахмон впервые за долгие годы прервал традицию личного новогоднего обращения, пока остаются не известны.