В «Ынтымак-Ордо» состоялась церемония подписания инвестиционного соглашения между кабинетом министров КР и ОсОО «Железнодорожная компания «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Инвестсоглашение подписали министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев и председатель совета директоров ОсОО «Железнодорожная компания» «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» Чжун Шэнгуй.

Зампредседателя кабмина Бакыт Торобаев заявил, что подписание Инвестиционного соглашения по проектированию, строительству, финансированию, эксплуатации и обслуживанию железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан стало историческим событием для трех стран. Он подчеркнул, что после долгих и сложных переговоров стороны переходят к практической реализации этого крупного инфраструктурного проекта, имеющего региональное и международное значение.

Бакыт Торобаев поздравил участников с успешным завершением совместной работы по согласованию инвестиционного соглашения. Он подчеркнул, что продвижение этого проекта стало возможным благодаря поддержке и решимости лидеров трех стран.

В церемонии подписания приняли участие делегации с китайской и узбекской сторон во главе с временным поверенным в делах КНР в КР Ли Баоцзе и Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в КР Саидикрамом Иязходжаевым.

«Участники мероприятия отметили, что строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан является важным элементом стратегии развития транспортной инфраструктуры стран — участниц проекта и принесет странам не только социально-экономический эффект, но и укрепит межрегиональные связи», — говорится в сообщении.

Отметим, что 27 декабря текущего года будет дан старт строительству железной дороги Китай – Кыргызстан — Узбекистан.