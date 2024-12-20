Чистота страны начинается с нашего сознания. Садыр Жапаров об экологии

Борьба с загрязнением окружающей среды — это не только вопрос экологии, но и показатель культуры и сознания граждан. Об этом заявил Садыр Жапаров сегодня, 20 декабря, на третьем Народном курултае.

«Мы все участвуем в субботниках, стараемся убирать мусор и подавать пример другим. Но спустя время, отправляясь на отдых, оставляем за собой кучи отходов. Это свидетельствует о снижении уровня сознания и культурной ответственности», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что такое поведение демонстрирует неуважение не только к окружающим, но и к своей родине. «Загрязнение окружающей среды — это неуважение к себе, своему народу и природе Кыргызстана. Чистота страны начинается не с уборки, а с нашего сознания», — сказал он.

Садыр Жапаров обратился к гражданам с призывом утвердить в своем сердце чувство уважения к родной земле. «В наших сердцах должно утвердиться уважение к родине, ее природе и самим себе. Только так мы сможем сохранить нашу республику чистой для будущих поколений», — добавил он.