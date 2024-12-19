13:24
USD 87.00
EUR 91.29
RUB 0.84
Власть

Законопроект «О внутреннем водном транспорте» вернули на доработку

Жогорку Кенеш вернул на доработку рассматриваемый во втором чтении законопроект «О внутреннем водном транспорте».

Документом предлагается введение государственного регулирования деятельности водного транспорта. Предлагается также ввести норму по страхованию жизни и здоровья пассажиров.

Как отмечается в справке-обосновании, принятие документа обеспечит «гарантию качества оказываемых услуг на пассажирские и грузовые перевозки водным транспортом, деятельность хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления по соблюдению водно-транспортного и лицензионного законодательства, нормативных правовых актов, стандартов и норм», определяющих порядок работы субъектов водного транспорта и защиту прав потребителей.

Вернуть проект закона на доработку предложил депутат Эмиль Токтошев из-за того, что он не охватывает такие виды водного транспорта, как гидроциклы. Кроме того, народный избранник заметил, что в законопроекте, написанном на кыргызском языке, используются русские слова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314705/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
МВД Кыргызстана планирует запустить водную полицию
Люди потеряют заработок. Депутат против запрета гидроциклов на Иссык-Куле
Предлагается ввести госрегулирование деятельности водного транспорта
Кабмин хочет навести порядок с использованием водного транспорта на Иссык-Куле
Популярные новости
Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до&nbsp;конца года Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до конца года
Как&nbsp;бы вы&nbsp;оценили работу Акылбека Жапарова на&nbsp;посту главы кабмина? Опрос&nbsp;24.kg Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина? Опрос 24.kg
Акылбек Жапаров ушел с&nbsp;поста главы кабмина Акылбек Жапаров ушел с поста главы кабмина
Красиво, уютно, чисто. Санаторий &laquo;Иссык-Ата&raquo; открылся после реконструкции Красиво, уютно, чисто. Санаторий «Иссык-Ата» открылся после реконструкции
Бизнес
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MEGA БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA
19 декабря, четверг
13:21
С тундуком на макушке. В Токмаке зажгли новогоднюю елку С тундуком на макушке. В Токмаке зажгли новогоднюю елку...
13:11
Каждый второй кыргызстанец планирует сменить работу в 2025 году — исследование
12:50
Кыргызстан занял 114-е меcто в рейтинге экономического процветания HelloSafe
12:38
Законопроект «О внутреннем водном транспорте» вернули на доработку
12:28
Кыргызстан оказался в тройке стран ЕАЭС с минимальным уровнем годовой инфляции