Законопроект «О внутреннем водном транспорте» вернули на доработку

Жогорку Кенеш вернул на доработку рассматриваемый во втором чтении законопроект «О внутреннем водном транспорте».

Документом предлагается введение государственного регулирования деятельности водного транспорта. Предлагается также ввести норму по страхованию жизни и здоровья пассажиров.

Как отмечается в справке-обосновании, принятие документа обеспечит «гарантию качества оказываемых услуг на пассажирские и грузовые перевозки водным транспортом, деятельность хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления по соблюдению водно-транспортного и лицензионного законодательства, нормативных правовых актов, стандартов и норм», определяющих порядок работы субъектов водного транспорта и защиту прав потребителей.

Вернуть проект закона на доработку предложил депутат Эмиль Токтошев из-за того, что он не охватывает такие виды водного транспорта, как гидроциклы. Кроме того, народный избранник заметил, что в законопроекте, написанном на кыргызском языке, используются русские слова.