Кабмин хочет навести порядок с использованием водного транспорта на Иссык-Куле

Кабмин Кыргызстана разработал законопроект «О внутреннем водном транспорте». Документ поступил в Жогорку Кенеш для рассмотрения.

«Водный транспорт в Кыргызской Республике является одним из видов транспорта. За последние годы развиваются туристические услуги, в том числе услуги водного транспорта по экскурсионно-прогулочному катанию. С ежегодным ростом числа туристов и отдыхающих на озере Иссык-Куль повышается спрос на услуги водного транспорта...

Главной задачей является безопасность плавания судов и отдыхающих.

На сегодня актуальным является принятие основополагающего нормативно-правового акта в сфере водного транспорта», — говорится в справке-обосновании.

Кабмин предлагает прописать гарантии качества оказываемых услуг на пассажирские и грузовые перевозки водным транспортом и работ хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления по соблюдению водно-транспортного и лицензионного законодательства.

В документе также отмечаются защита прав потребителей и создание правовой базы для деятельности субъектов водного транспорта.

Государственное регулирование и контроль на основе предлагаемого проекта обеспечат безопасность жизни и здоровья людей, защиту прав и получение гарантированных услуг при пользовании водным транспортом.

Проект закона регламентирует вопросы:

об основах государственного регулирования деятельности в области водного транспорта;

об экипажах судна;

о безопасности судоходства;

о соблюдении охраны окружающей среды;

о страховании жизни и здоровье пассажиров.

Инициатор подчеркивает, что актуальным вопросом является подготовка специалистов в этой отрасли. Обучение и подготовка специалистов в области водного транспорта проводятся на базе Кыргызского авиационного института имени И.Абдраимова, где есть лицензия на право ведения образовательной деятельности и создана соответствующая материально-техническая база. Обучение студентов проводится по специальности «Эксплуатация судовых, энергетических установок на водном транспорте».

После принятия законопроекта будут разработаны и приняты программа развития водного транспорта;

правила плавания судов на внутренних водоемах, а также пользования маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок; правила государственной обязательной регистрации (приписки) всех судов на территории республики; правила перевозки пассажиров, грузов и багажа; правила технической эксплуатации водного транспорта, ремонта судов; порядок пользования береговой полосой.