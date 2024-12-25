На Иссык-Куле запретят только двухтактные скутеры

Жогорку Кенеш во втором чтении одобрил законопроект, запрещающий использовать на территории Иссык-Куля двухтактные скутеры.

Напомним, изначально законопроектом предлагалось запретить использование всех видов гидроциклов и скутеров на Иссык-Куле. Во-первых, потому что они оказывают негативное влияние на экологию озера. Бывают случаи, когда остатки топлива попадают в озеро. Во-вторых, из-за того, что часто происходят аварии с участием водных мотоциклов, в результате которых гибнут люди.

Однако часть депутатов встала на защиту арендодателей гидроциклов и скутеров. Поэтому законопроект переписали и теперь предлагают запретить только двухтактные скутеры, которые больше загрязняют воду.

На заседании депутат Камила Талиева заявила, что встречалась с теми, кто сдает водный транспорт в аренду и они рассказали, что озеро в конце сезона самоочищается, поэтому использование гидроциклов и скутеров не нанесет ему вреда. Камила Талиева заявила, что волнами все вредные вещества выбрасывает на берег.

Кроме того, в новом варианте проекта закона предлагается, чтобы государственные органы определили, сколько гидроциклов и прочего водного транспорта используется на Иссык-Куле и присвоили им номера. Вносится требование, чтобы у гидроциклов были технические паспорта.

Еще арендодатели водного транспорта будут обязаны платить налоги, а для этого ГНС должна посчитать их прибыль.

Полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев рассказал, что кабмин разработал зонирование озера и определил места, где можно сдавать в аренду водный транспорт. Впредь гидроциклы и скутеры будут ездить только по определенным маршрутам в рамках технических зон. Контролировать их будет Министерство транспорта и водная милиция.