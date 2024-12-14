В ближайшие два года Камчыбек Ташиев намерен полностью ликвидировать коррупцию в Кыргызстане. Об этом глава ГКНБ заявил на открытии детского сада в Баткенской области для детей пограничников.

Камчыбек Ташиев отметил, что усиление борьбы с ОПГ дало свои положительные результаты. На сегодня в стране нет бандитских группировок, которые запугивают предпринимателей и простых граждан и вымогают деньги.

«Если такие будут, то привлечем к ответственности. Теперь в течение 2025 и 2026 годов должны остановить коррупцию в Кыргызстане. Должны ее ликвидировать, она должна стать нашим основным врагом. Иначе не будет развития в стране», — сказал глава спецслужб.

Камчыбек Ташиев напомнил, что с 1 января 2025-го ответственность за взяточничество будет ужесточена.

Отметим, 5 декабря глава ГКНБ презентовал депутатам в первом чтении законопроект об отмене штрафов за коррупцию. Виновных во взяточничестве предлагается лишать свободы. Согласно документу, родственникам коррупционеров также запретят работать на государственной и муниципальной службе.

Народные избранники одобрили проект закона в первом чтении.