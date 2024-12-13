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Власть

Кыргызстан и Великобритания обсудили активизацию экономического сотрудничества

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев сегодня, 13 декабря, провел встречу с послом Великобритании в Кыргызстане Николасом Боулером. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках недавно предоставленных Великобританией финансовых средств в размере 1,8 миллиарда фунтов стерлингов. Эти средства выделены через Британское экспортно-кредитное агентство (UKEF) для реализации проектов в сферах сельского хозяйства, горнодобывающей отрасли, строительства и других направлениях по конкурентоспособным ставкам.

Также на встрече проведен обмен мнениями по вопросам экологии, климата, миграции и критических минералов.

По итогам стороны договорились продолжить работу над поддержанием политических контактов на высоком уровне и проведением инвестиционных форумов как в КР, так и в Великобритании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314166/
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