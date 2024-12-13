Аскат Алагозов: 23 октября объявлен Международным днем снежного барса

ООН поддержала инициативу Садыра Жапарова об учреждении Международного дня снежного барса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов на своей странице в Facebook.

По его данным, на основании резолюции Генеральной ассамблеи ООН 23 октября объявлен Международным днем снежного барса.

«Это историческое событие подчеркивает глобальную значимость усилий Кыргызстана по сохранению уникальной природы Центральной Азии. Снежный барс, являющийся символом высокогорных экосистем, теперь имеет свой собственный день в международном календаре», — написал Аскат Алагозов.

Напомним, в сентябре 2024 года на 79-й сессии ГА ООН президент Садыр Жапаров заявил, что снежный барс стал символом устойчивого развития региона, и подробно рассказал об усилиях Кыргызстана по его сохранению.

Кроме того, в 2023 году президент подписал Указ «О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики».

«Уважаемые соотечественники, призываю вас ценить и бережно сохранять нашу уникальную природу, где в величественных горах, покрытых вечными снегами и льдами, обитает символ высокогорья — снежный барс», — написал пресс-секретарь президента.

На фото: президент Садыр Жапаров с сотрудниками глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP) во время установки фотоловушек. Ноябрь, 2023 года.