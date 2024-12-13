11:29
USD 86.80
EUR 91.22
RUB 0.82
Власть

Аскат Алагозов: 23 октября объявлен Международным днем снежного барса

ООН поддержала инициативу Садыра Жапарова об учреждении Международного дня снежного барса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов на своей странице в Facebook.

По его данным, на основании резолюции Генеральной ассамблеи ООН 23 октября объявлен Международным днем снежного барса.

«Это историческое событие подчеркивает глобальную значимость усилий Кыргызстана по сохранению уникальной природы Центральной Азии. Снежный барс, являющийся символом высокогорных экосистем, теперь имеет свой собственный день в международном календаре», — написал Аскат Алагозов.

Напомним, в сентябре 2024 года на 79-й сессии ГА ООН президент Садыр Жапаров заявил, что снежный барс стал символом устойчивого развития региона, и подробно рассказал об усилиях Кыргызстана по его сохранению.

Кроме того, в 2023 году президент подписал Указ «О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики».

«Уважаемые соотечественники, призываю вас ценить и бережно сохранять нашу уникальную природу, где в величественных горах, покрытых вечными снегами и льдами, обитает символ высокогорья — снежный барс», — написал пресс-секретарь президента.
 
На фото: президент Садыр Жапаров с сотрудниками глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP) во время установки фотоловушек. Ноябрь, 2023 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314069/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
В штаб-квартире ООН Кыргызстан открыл фотовыставку, посвященную снежному барсу
Кыргызстан активно работает над сохранением снежного барса
Международный день снежного барса. Минприроды опубликовало кадры с фотоловушек
Кыргызстан и Казахстан заключили меморандум о сохранении снежного барса
Минприроды объявляет конкурс на логотип символа Кыргызстана — снежного барса
В парке Салкын-Тор фотоловушки засняли снежного барса и других редких животных
Самка барса и детеныш попали в объективы фотоловушек в заповеднике «Хан-Тенгри»
В объективы фотоловушек в парке «Хан-Тенгри» попал снежный барс
Снежный барс стал официальным символом Кыргызстана
Садыра Жапарова просят присвоить снежному барсу статус национального животного
Популярные новости
В&nbsp;МВД Кыргызстана решили бороться с&nbsp;ОПГ превентивными методами В МВД Кыргызстана решили бороться с ОПГ превентивными методами
Президент Садыр Жапаров посетил обновленную войсковую часть в&nbsp;городе Караколе Президент Садыр Жапаров посетил обновленную войсковую часть в городе Караколе
Исхак Масалиев призвал не&nbsp;заставлять пожилых осваивать цифровые технологии Исхак Масалиев призвал не заставлять пожилых осваивать цифровые технологии
Более 700 тысяч писем по&nbsp;&laquo;Безопасному городу&raquo; не&nbsp;отправлены водителям Более 700 тысяч писем по «Безопасному городу» не отправлены водителям
Бизнес
&laquo;РЦА Ливинг&raquo; инвестирует в&nbsp;современный и&nbsp;масштабный жилой комплекс в&nbsp;Кыргызстане «РЦА Ливинг» инвестирует в современный и масштабный жилой комплекс в Кыргызстане
&laquo;Бакай Банк&raquo; признан лидером в&nbsp;трех номинациях премии Visa 2024 года «Бакай Банк» признан лидером в трех номинациях премии Visa 2024 года
А&nbsp;что, так можно было? Топ-10 полезных гаджетов для дома А что, так можно было? Топ-10 полезных гаджетов для дома
&laquo;Бакай Банк&raquo; первым в&nbsp;Кыргызстане запускает платежные стикеры для Visa Gold «Бакай Банк» первым в Кыргызстане запускает платежные стикеры для Visa Gold
13 декабря, пятница
11:16
Шахматист из Индии стал самым молодым чемпионом мира в истории FIDE Шахматист из Индии стал самым молодым чемпионом мира в ...
11:02
Аскат Алагозов: 23 октября объявлен Международным днем снежного барса
11:01
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 декабря
10:53
ГУОБДД выявило 300 машин с иностранными номерами, незаконно ввезенных в страну
10:51
Дональд Трамп стал Человеком года по версии журнала Time