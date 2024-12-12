Борьбу с терроризмом в Центральной Азии обсудили МИД Кыргызстана и России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и первый заместитель главы внешнеполитического ведомства Кыргызстана Асеин Исаев обсудили усилия по противодействию террористической угрозе в Центральной Азии. Об этом говорится в сообщении по итогам российско-кыргызских межведомственных консультаций по противодействию новым вызовам и угрозам.

«Стороны предметно обсудили актуальные вопросы противодействия международному терроризму и экстремизму на фоне ситуации в Афганистане, других горячих точках. Особое внимание уделено укреплению профильного российско-киргизского взаимодействия в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе», — отмечается на сайте МИД РФ.

В ходе переговоров стороны подтвердили единство подходов в вопросах контртеррористической деятельности, а также «в рамках противодействия другим вызовам и угрозам при центральной координирующей роли ООН и ее Совета безопасности на основе принципов и норм международного права».

«Подчеркнута необходимость консолидации глобальных усилий в борьбе с международными террористическими организациями, — говорится в тексте. — Достигнута договоренность о поступательном расширении противодействия новым вызовам и угрозам на ключевых глобальных и региональных международных площадках, включая ООН, ОДКБ, СНГ и ШОС».

В МИД РФ добавили, что итогом российско-кыргызских межведомственных консультаций стали укрепление стратегического партнерства, достижение договоренности и проведение следующего раунда переговоров в Бишкеке в 2025 году.