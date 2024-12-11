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Власть

Международный день гор: поздравление президента Кыргызстана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Международным днем гор.

«11 декабря — Международный день гор напоминает нам о важности и уникальности горных экосистем, а также об угрозах, которые горы испытывают из-за изменения климата и ухудшения окружающей среды во всем мире. Для кыргызского народа горы — это не только природное богатство, дарованное нам Всевышним, но и источник жизни, родная земля, которая издавна служила нашим предкам убежищем и опорой.

Кыргызстан, будучи горной страной, гордится своими уникальными природными богатствами — величественными горами, сверкающими ледниками и полноводными реками. Они жизненно важны не только для нашего народа, но и для всего региона Центральной Азии. В то же время горы остаются одной из самых уязвимых частей экосистемы. Они страдают от чрезмерной человеческой деятельности, изменения климата, деградации биологического разнообразия и истощения природных ресурсов.

По инициативе Кыргызстана Генеральная ассамблея ООН на своей 77-й сессии признала важность продвижения устойчивого развития горных регионов и приняла резолюцию «Устойчивое горное развитие». В рамках этой резолюции 2023–2027 годы были объявлены Пятилетием действий по развитию горных регионов.

Сегодня мы сталкиваемся с серьезными вызовами: таянием ледников, загрязнением горных экосистем, природными катастрофами, экстремальными погодными условиями, дефицитом водных ресурсов, опустыниванием, деградацией горных пастбищ и утратой биологического разнообразия. Мы стремимся продвигать глобальную повестку по сохранению гор, объединяя усилия международного сообщества для совместного реагирования на глобальные и региональные вызовы. Кроме того, Кыргызстан совместно с другими государствами активно продвигает инициативы по защите снежного барса», — говорится в тексте.

По словам Садыра Жапарова, в этом году на сессии Вспомогательного органа ООН по научным и техническим консультациям (SBSTA) состоялся экспертный диалог по горам и изменению климата, в ходе которого было подчеркнуто, что необходимо консолидировать усилия международного сообщества для поддержки горных стран. Также на конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата Кыргызстан провел ряд важных мероприятий, связанных с горной повесткой, и организовал Национальный павильон под названием «Устойчивое горное развитие».

Кыргызская Республика выступила с инициативой принятия Декларации по изменению климата, горам и ледникам, которая была поддержана 16 государствами.

«Мы уверены, что, объединив усилия на национальном, региональном и глобальном уровнях, мы сможем сохранить горные экосистемы для будущих поколений. В этой связи я призываю каждого гражданина Кыргызстана вносить свой вклад в охрану природы, бережное использование горных ресурсов и борьбу с изменением климата. Пусть наши действия будут направлены на сохранение величия кыргызских гор, их уникальной природы и бесценных ледников, которые являются богатством всего человечества!» — отмечено в тексте.

Основная цель Международного дня гор — сохранение природного богатства мира, поддержка коренных жителей горных районов, а также повышение осведомленности людей о проблемах и важности горных массивов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313758/
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