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Власть

Президент Садыр Жапаров посетил обновленную войсковую часть в городе Караколе

Фото администрации президента КР

Президент Кыргызстана сегодня, 10 декабря, посетил обновленную войсковую часть № 2028 имени Кыдыр аке Байсары уулу Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности, расположенную в городе Караколе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, в части завершили капитальную реконструкцию всех зданий, включая административные корпуса и жилые помещения.

администрации президента КР
Фото администрации президента КР
Глава государства напомнил, что посетил объект весной 2024 года и поручил начать ремонт. Садыр Жапаров выразил сожаление, что основанная в 1962 году эта воинская часть давно не видела ремонта: здания обветшали, крыши протекали, общее состояние оставляло желать лучшего.

«И вот теперь часть, которая охраняет участок государственной границы протяженностью 676 километров, предстала перед нами в обновленном виде», — отметил президент.

Он напомнил, что укрепление безопасности границ является одним из ключевых приоритетов государства и этому направлению уделяется значительная поддержка.

администрации президента КР
Фото администрации президента КР

Президент подчеркнул, что в 2024 году на улучшение социальных условий военнослужащих, строительство жилья и другие объекты выделили более 1 миллиарда 240 миллионов сомов.

«Недавно введен в эксплуатацию новый контрольно-пропускной пункт «Бедель» на границе с Китайской Народной Республикой. В международном аэропорту «Каракол», который откроется завтра, созданы современные условия для службы», — добавил Садыр Жапаров.

Глава государства призвал военнослужащих строго соблюдать порядок на границе, предотвращать правонарушения и формировать положительный имидж службы среди местных жителей и гостей страны.

администрации президента КР
Фото администрации президента КР

В рамках мероприятия президент передал войсковой части 30 новых внедорожников JAC стоимостью более 51 миллиона сомов. Ранее, в первом полугодии, было предоставлено еще 25 автомобилей той же марки общей стоимостью свыше 43 миллионов сомов.

Садыр Жапаров подчеркнул, что государство продолжит всесторонне поддерживать Пограничную службу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313726/
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