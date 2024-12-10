В Кыргызстане предложили снизить штраф за курение в неположенных местах

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесли законопроект, предусматривающий снижение штрафа за курение в неположенных местах при быстрой оплате. Инициатива предполагает уменьшение штрафа на 70 процентов при условии его оплаты в течение 30 дней после получения постановления. Автором документа выступила депутат парламента Жылдыз Таалайбек кызы.

С марта этого года размер штрафа за курение в неустановленных местах с 1 тысячи сомов увеличен до 3 тысяч. По мнению разработчика законопроекта, повышение штрафа негативно повлияло на его собираемость: если в 2023-м оплачено 60,77 процента от наложенных штрафов, то за девять месяцев 2024 года — лишь 37,16 процента.

Законопроект предлагает снизить штраф до 900 сомов при оплате в течение месяца после нарушения. Однако эта мера применяется только при первом нарушении в течение календарного года. За повторное нарушение штраф останется на уровне 3 тысяч сомов.

По данным Национального статистического комитета, прожиточный минимум в текущем году составляет 7 тысяч 889,93 сома, и штраф в размере 3 тысяч сомов равен 38 процентам от этой суммы. В случае начисления пени сумма может возрасти до 6 тысяч сомов, что составляет 76 процентов от прожиточного минимума. Это делает штраф значительным финансовым бременем для граждан.

Законопроект также позволяет гражданам, имеющим задолженность по штрафам до вступления закона в силу, оплатить ее с 70-процентной скидкой и без начисления пени. Эта мера направлена на повышение собираемости штрафов и стимулирование граждан к своевременному исполнению своих обязательств.

По мнению депутата, инициатива не смягчает ответственность за нарушение, а лишь облегчает выплату штрафа для тех, кто нарушил правила случайно или по незнанию.