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Власть

Жителям многоквартирных домов Бишкека предлагают обновлять лифты в лизинг

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике Дастан Бекешев попросил министра финансов Алмаза Бакетаева предоставить возможность жителям многоквартирных домов обновлять лифты в лизинг или в кредит без процентов.

По его словам, во многих домах лифты старые и требуется их замена. Но стоят они дорого и бишкекчане не могут их купить.

Напомним, в 2022 году в столичном микрорайоне «Улан-1» мужчина скончался, застряв в дверном проеме старого неисправного лифта. Когда мужчина входил, лифт сработал самостоятельно. От полученных травм бишкекчанин скончался на месте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313619/
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