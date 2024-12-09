Жителям многоквартирных домов Бишкека предлагают обновлять лифты в лизинг

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике Дастан Бекешев попросил министра финансов Алмаза Бакетаева предоставить возможность жителям многоквартирных домов обновлять лифты в лизинг или в кредит без процентов.

По его словам, во многих домах лифты старые и требуется их замена. Но стоят они дорого и бишкекчане не могут их купить.

Напомним, в 2022 году в столичном микрорайоне «Улан-1» мужчина скончался, застряв в дверном проеме старого неисправного лифта. Когда мужчина входил, лифт сработал самостоятельно. От полученных травм бишкекчанин скончался на месте.