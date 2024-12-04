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Власть

Жапаров высказался об ужесточении миграционной политики, что ответили в ЕЭК

В Евразийской экономической комиссии на заседании консультативного комитета по миграционной политике под председательством министра по экономике и финансовой политике Бахыта Султанова обсудили вопрос реализации инициативы председателя кабинета министров Кыргызстана Акылбека Жапарова о нераспространении на трудящихся граждан государств ЕАЭС и членов их семей законодательных актов, разрабатываемых в государствах союза и направленных на ужесточение регулирования в сфере миграции. Об этом сообщили в ЕЭК.

Отмечается, что принято решение продолжить работу по мониторингу изменений законодательства стран ЕАЭС в сфере трудовой миграции на предмет соответствия праву союза.

Участники также рассмотрели вопросы повышения мобильности трудящихся, устранения препятствий для свободного перемещения рабочей силы и создания комфортных условий трудовой деятельности в Евразийском экономическом союзе. Обсуждены пути решения проблем, возникающих в ходе эксперимента по установлению специального налогового режима для граждан стран союза, работающих в Российской Федерации. В целях повышения социальной защищенности этой категории граждан решено рассмотреть возможность распространения на них прав в сфере обязательного медицинского и пенсионного страхования, предусмотренных для россиян. Кроме того, обсуждались механизмы продления срока пребывания.

«Можно уверенно сказать, что предоставление трудящимся из стран ЕАЭС возможности работать в Российской Федерации в качестве самозанятых имеет актуальное значение. Это значительно упрощает процесс легализации трудовой деятельности и может стать основой для более тесного сотрудничества в сфере трудовой миграции в рамках ЕАЭС», — отметил Бахыт Султанов.

Кроме этого, на заседании рассмотрены новые формы занятости, связанные с развитием цифровых технологий, когда работодатель из одного государства союза нанимает работника из другого — для дистанционной работы, не имея представительства в стране нахождения работника. Сейчас такие трудовые отношения не регламентированы правом ЕАЭС.

«Необходимость актуализации норм права союза в условиях появления новых форм занятости является важной задачей, требующей комплексного подхода. Это включает в себя защиту прав работников, а также гармонизацию подходов между странами союза к регулированию нестандартных форм занятости», — подчеркнул Бахыт Султанов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313061/
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