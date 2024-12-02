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Власть

Ужесточены меры за уклонение от содержания родителей: президент подписал закон

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Уголовный кодекс, Гражданский кодекс и Семейный кодекс)». Документ был принят Жогорку Кенешем 17 октября 2024 года.

Закон направлен на усиление ответственности совершеннолетних трудоспособных детей за уклонение от выплаты алиментов на содержание нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей на основании судебного решения.

Основные изменения коснулись:

Уголовного кодекса: в статью 179 внесены усиленные санкции за уклонение от выплаты алиментов. При задолженности за период до 12 месяцев предусмотрены штрафы от 200 до 500 расчетных показателей (от 20 тысяч до 50 тысяч сомов. – Прим. 24.kg), общественные работы от 40 до 100 часов или исправительные работы сроком от двух месяцев до одного года. При задолженности свыше 12 месяцев — исправительные работы от одного года до трех лет, штрафы от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (от 50 тысяч до 100 тысяч сомов. – Прим. 24.kg) или лишение свободы до трех лет. Также введена ответственность за сокрытие доходов или отказ от трудоустройства с аналогичными санкциями.

Гражданского кодекса: статья 204 дополнена нормой, дающей право местной государственной администрации и органам местного самоуправления представлять интересы родителей в суде для взыскания алиментов.

Семейного кодекса: введено право органов местного самоуправления и социального обслуживания обращаться в суд с требованием взыскания алиментов с трудоспособных совершеннолетних детей на содержание родителей, находящихся на государственном обеспечении или нуждающихся в помощи.

Закон вступает в силу с момента официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312875/
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